O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados está a tomar medidas concretas para adaptar-se às restrições impostas pela pandemia covid-19. Uma delas é a opção pela formação online, garantindo que os advogados possam continuar a ter acesso a informações estruturantes para a sua actividade, que são, nesta fase, “fundamentais para actualizar e preparar todos os profissionais da Justiça para questões que esta nova realidade está a impor”, afirma João Massano.

“No dia 23 de Março, iniciámos as sessões de estágio online com mais de 1.650 participantes e 48 formadores nas 3 sessões realizadas”, informa o Presidente do Conselho, acrescentando que já esta semana, a experiência foi alargada às conferências, com a sessão ‘Prazos Judiciais em estado de emergência’, tendo sido registadas 3.266 inscrições de participantes de várias regiões do país.

A conferência foi realizada numa acção conjunta dos Conselhos Regionais de Lisboa, Coimbra, Açores, Évora, Faro e Madeira.

Foi ainda realizada, a 31 de Março, nova conferência sobre ‘Medidas laborais excepcionais e temporárias’ que juntou cerca de 4.000 advogados inscritos.

O Conselho Regional de Lisboa mantém o foco nas soluções que permitam aos seus advogados “a continuação dos seus actos de forma remota, segura e sem comprometer as medidas extraordinárias de segurança em vigor”.

Num Estado de Direito, é fundamental que a Justiça continue a funcionar, mesmo que com algumas restrições de meios. “Mantemos, também, a luta pela atenuação dos efeitos recessivos que esta crise está a ter, provocando um corte abrupto das receitas dos advogados, ao mesmo tempo que se mantêm as contribuições obrigatórias que nos são exigidas, nomeadamente para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e os pagamentos especiais por conta, para o Estado”, afirma João Massano, recordando que as inscrições para as sessões online são gratuitas para todos os advogados.