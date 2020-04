Ocupação de camas de cuidados intensivos é de 54%

O secretário de Estado da Saúde afirmou hoje que estão ocupadas 54 por cento das camas de cuidados intensivos em Portugal, considerando que o número é “um bom indicador” da prontidão destas unidades a partir do desconfinamento da população.

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia da covid-19 em Portugal, António Lacerda Sales indicou que há 334 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos e que existem 289 camas vagas. Dos internados, 172 (51,4 por cento) foram diagnosticados com covid-19.

“Parece-me que temos aqui um espaço de algum conforto, não só para acolhermos aquilo que é matéria covid neste momento, como prepararmos também toda a nossa actividade em cuidados intensivos em conjunto com a ‘task force’ que estuda este processo”, afirmou.

Em relação a um eventual aumento de casos a partir do fim do estado de emergência, que termina à meia-noite do dia 2 de Maio, com o desconfinamento progressivo da população e o regresso à actividade, Lacerda Sales considerou que é “matéria de grande preocupação” mas que a taxa de ocupação actual dá espaço para preparar a “actividade pós-covid”.

Para isso, os serviços de saúde estão a contar com “250 intensivistas” e ainda pneumologistas, anestesistas e internistas que estão a trabalhar nos cuidados intensivos.