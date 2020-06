O secretário de Estado do Orçamento e futuro ministro das Finanças, João Leão, disse hoje, relativamente à sua abordagem às contas públicas, que “o rigor é sempre importante e os portugueses valorizam isso”.

“Penso que o rigor é sempre importante, e os portugueses valorizam isso, porque o rigor permite-nos a recuperação de rendimentos, com o apoio às famílias, com a redução de impostos, manter as contas equilibradas e mostrar que o que estivemos a fazer, fizemos de forma sustentável”, respondeu João Leão quando questionado sobre o que podem os portugueses esperar da sua liderança como ministro.

O ainda secretário de Estado (será empossado ministro na segunda-feira) reiterou a importância de não “dar passos maiores do que a perna”, já referida na conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento Suplementar pelo ministro de Estado e das Finanças cessante, Mário Centeno, para haver “conta, peso e medida” nas políticas económicas.

“Esta fase que vamos enfrentar, tem que haver uma preocupação muito grande com a estabilização económica e social, e isto é muito importante para garantir os postos de trabalho”, bem como o “equilíbrio social”, e que “a economia vai estar preparada para uma recuperação que se adivinha já para o ano seguinte”, disse João Leão.

O futuro ministro disse ainda que a melhoria das contas públicas não pode ser dissociada da recuperação da economia, que “vai ser o elemento-chave”, e que através disso é que se conseguem “contas certas”.