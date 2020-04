Municípios do Douro suspendem festas e romarias até ao final de Junho

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro decidiu suspender até ao fim de junho todas as atividades recreativas e culturais, como festas e romarias, nos 19 municípios do território e “em nome da segurança” por causa da covid-19.

Os municípios do Douro informaram hoje, em comunicado, que vão manter a suspensão das atividades culturais e recreativas e que não emitirão qualquer licença para festas, romarias e eventos em todo o território da CIM Douro.

A decisão foi tomada durante a reunião extraordinária do conselho intermunicipal da CIM, que decorreu na sexta-feira, por videoconferência, e que abordou a pandemia de covid-19, o seu impacto na região e o trabalho que tem sido desenvolvido pelos municípios.

“Preocupados com a segurança das populações e no âmbito das suas responsabilidades, os municípios da CIM Douro foram unânimes quanto à necessidade de implementarem formas de atuação comum para fazerem face à pandemia, que passa, nesta fase, por evitar a propagação e salvaguardar a saúde das populações”, referiu o comunicado.

E, segundo a CIM, “uma das formas mais eficazes de o conseguir passa, de imediato, por suspender as manifestações culturais que acontecem no Douro e que atraem, por norma, aos diversos concelhos, muitos milhares de pessoas nestes meses”.

Depois de conhecidos os recursos existentes, município a município, bem como o nível de preparação de cada um para eventuais situações de infetados com covid-19, foi também decidido por unanimidade que a CIM Douro “coordenará recursos humanos, equipamentos e meios para fazer face ao surto na região e atuará, de forma conjunta no terreno, sempre que assim se justificar”.

Esta comunidade abrange os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real, onde residem cerca de 200 mil habitantes

Portugal regista hoje 295 mortes associadas à covid-19, mais 29 do que no sábado, e 11.278 infetados (mais 754), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).