Vários órgãos de comunicação social nacionais estão a avançar que morreu o actor Pedro Lima. O corpo do actor foi encontrado este sábado de manhã, na Praia do Abano, no Guincho.

O alerta foi dado pela mulher, Anna Westerlund, e tudo indica que Pedro Lima estava desaparecido há dois dias.

As circunstâncias da morte são ainda desconhecidas.

O actor tinha 49 anos e cinco filhos.

Neste momento, estava a gravar uma novela para a TVI.

Nas redes sociais, vários actores e figuras públicas das mais diversas áreas já manifestaram o seu pesar pela morte do actor nas redes sociais.