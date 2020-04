Morreram mais 35 pessoas em Portugal de covid-19

Morreram 35 pessoas ontem vítimas de Covid-19 e há mais 371 casos confirmados desta doença, elevando para 820 e 22.353 o número de óbitos e de infectados diagnosticados em Portugal, respectivamente. O boletim com a situação epidemiológica da covid-19 no país, distribuído pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), com os dados recolhidos até às 24 horas de ontem revela ainda que há 1.095 pessoas internadas e destas 204 em cuidados intensivos. São menos 51 em cuidados médicos e menos três em risco de vida, comparando com a informação anteriormente divulgada. Há 1.201 doentes recuperados.

21 dos óbitos ocorreram na região Norte, que tem agora 475 vítimas mortais de covid-19. Oito foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo Centro, que contabiliza 146; quatro no Centro do país, actualmente com 179 vidas perdidas para o SARS-CoV-2. As outras duas vítimas, para perfazer os 35 mortos do último dia, foram registadas nos Açores, que tem agora oito. O Algarve mantém onze óbitos, o Alentejo um e a Madeira não tem qualquer registo de falecimento em sequência da pandemia.

Nos casos, o número também segue inalterado na Madeira em relação ao boletim de ontem são os mesmos 85, assim como os Açores que também mantêm os 109 positivos. O número de infectados aumentou significativamente no Norte, com mais 232 do total de 371 novos diagnósticos no país. Esta região tem agora 13.382 casos reportados. 101 novos casos foram acrescentados na zona de Lisboa e Vale do Tejo, no novo boletim desta quinta-feira com um total de 5.194. Há também cinco novos casos no Alentejo e dois no Algarve, passando a contabilização oficial para 181 e 318 infectados.

Dos 22.353 infectados, há 1.201 que já foram considerados curados e 20.057 que não precisam de cuidados médicos em unidades de saúde. Há também 1.095 internados e destes 204 estão em cuidados intensivos.

Há também 30.342 duas pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde locais.

Os 35 mortos e 371 novos casos diagnosticados de covid-19 em Portugal no dia de ontem representam um aumento de 4,5% nos óbitos e de 1,7% no número de infectados.