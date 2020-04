Ministros Manuel Heitor e Ana Mendes Godinho visitam Universidade de Évora

A Universidade de Évora (UÉ) recebe amanhã, 14 de Abril, às 14 horas, a visita do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, uma vez que o Laboratório de Virologia Vegetal do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED) da Universidade de Évora, passou a realizar testes à Covid-19.

Este laboratório da UÉ visa contribuir para o aumento da capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde, estimando-se a realização de até 300 testes por dia para apoiar o Hospital do Espírito Santo, em Évora, e instituições de apoio a idosos da região, envolvendo várias Unidades de Investigação da UÉ, assim como a Escola de Enfermagem São João de Deus, encarregue de efectuar a recolha das amostras, refere a Universidade através de comunicado, salientando a mais-valia em poder ajudar o país neste momento crítico.

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai ainda reunir-se com Ana Costa Freitas, Reitora da UÉ, para encontrar soluções relacionadas com a nova calendarização das provas de acesso ao ensino superior, entre outras situações relacionadas com as alterações impostas pela Covid-19.

O encontro decorrerá no Palácio do Vimioso, edifício da UÉ localizado junto à Sé de Évora.