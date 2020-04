Militar da Marinha colabora na criação de dispositivo para proteger profissionais de saúde

O primeiro-sargento Márcio Fernandes Pereira desenhou e produziu, com recurso à sua impressora 3D, um ‘clamp’ para oclusão do tubo orotraqueal (tubo utilizado em pacientes com necessidade de ventilação assistida), que pretende evitar que o ar expirado pelos doentes possa contaminar os profissionais de saúde.

​Segundo a notícia avançada hoje pela Marinha Portguesa, “o desafio para criar o dispositivo surgiu através do enfermeiro Mário Gomes que contactou o militar da Marinha. A partir daí foram inúmeras horas ao computador para desenhar a peça em 3D, sobre a qual Fernandes Pereira fez já um pedido de registo do design”.

“Após vários testes e aperfeiçoamento do desenho inicial, à 13ª tentativa e num espaço de 48 horas, ambos chegaram a uma versão utilizável e funcional. Esta versão foi então dada a conhecer à comunidade ‘maker’ com o intuito de pedir a ajuda de todos para fazer chegar este produto onde dele necessitem. Após este ‘anúncio’, a versão final do clamp sofreu uma pequena alteração baseada no feedback dado por quem o estava a utilizar”, explica a Marinha em comunicado.

Esta última versão do dispositivo já está a ser distribuída em dezenas de unidades hospitalares nacionais, por toda a rede de ‘makers’ que, entretanto, se juntou a esta causa.

​Márcio Pereira é natural de Lanhelas, concelho de Caminha, e ingressou na Marinha em 1999 na classe de Músico.