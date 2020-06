Marcelo Rebelo de Sousa saúda novo presidente da Ordem dos Arquitectos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa saudou hoje o novo presidente da Ordem dos Arquitectos, Gonçalo Byrne, eleito na sexta-feira, e realçou os profissionais afectados pela crise pandémica da covid-19.

Numa curta mensagem publicada hoje no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa saúda a eleição de Gonçalo Byrne, “cujo percurso conhecemos e admiramos, para conduzir nos próximos anos o destino da Ordem dos Arquitectos”.

O PR deixa ainda expressos “votos para que a arquitectura em Portugal mantenha e reforce o seu papel fundamental na economia, na cultura e no espaço público”.

O arquitecto Gonçalo Byrne é o novo presidente do conselho directivo nacional da Ordem dos Arquitetos, de acordo com os resultados provisórios das eleições para os órgãos sociais, divulgados na noite de sexta-feira, sucedendo no cargo ao arquitecto José Manuel Pedreirinho.

No sufrágio participaram 6.952 arquitectos, ou seja, 27,31% dos eleitores que estão registados no caderno eleitoral, que elegeram os órgãos sociais da Ordem, nacionais e regionais, para o triénio 2020-2022.

Gonçalo Byrne nasceu em 1941, em Alcobaça, distrito de Leiria, foi director do Jornal Arquitetos entre 1985 e 1987 e fundou em 1991 o estúdio Gonçalo Byrne Arquitectos.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa enaltece, ainda, os arquitectos portugueses.

“Entre os muitos profissionais que a crise pandémica afectou particularmente estão os arquitectos, que nas últimas décadas têm sido alguns dos mais prestigiados e reconhecidos embaixadores da cultura portuguesa”, lê-se na nota.

Na Madeira, foi Susana Jesus quem venceu as eleições para a Ordem dos Arquitectos.