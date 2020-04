Marcelo ouve quadros da geração pós-25 de Abril em fase de “grande incerteza”

O Presidente da República divulgou hoje que tem ouvido regularmente “um grupo de quadros e profissionais liberais portugueses qualificados” da geração pós-25 de Abril, que considera ainda mais importante escutar na atual “fase de grande incerteza”.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se no sábado por videoconferência com este grupo que é coordenado pelo investigador de relações internacionais Bernardo Pires de Lima.

O chefe de Estado refere que estas reuniões têm decorrido “periodicamente desde há quase dois anos” e que “desde o início” o seu objetivo foi “escutar opiniões relevantes e qualificadas sobre os desafios que se colocam à sociedade portuguesa, mantendo em permanência abertos canais de informação e reflexão com um grupo de profissionais, todos de uma geração nascida após o 25 de Abril, com protagonismo relevante nas suas áreas”.

“Nesta fase de grande incerteza sobre o futuro, seja no plano da saúde pública, seja da economia, o grupo revela-se de ainda maior utilidade, prosseguindo as suas reuniões com o Presidente da República, desta vez por videoconferência, como sucedeu no passado sábado, dia 18 de abril, comprovando assim, se necessário fosse, a importância da escuta permanente de setores, atividades e personalidades várias”, acrescenta o Presidente da República.

Nesta nota, Marcelo Rebelo de Sousa remete para uma outra, divulgada em 22 de julho do 2019, na qual dava conta de que dias antes se tinha reunido com um “grupo de reflexão” coordenado por Bernardo Pires de Lima e com membros por este propostos, “no seguimento de outras reuniões realizadas desde há quase um ano”.

Segundo esse comunicado, “os membros deste grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, de uma geração posterior ao 25 de Abril, têm percursos profissionais independentes e nenhuma filiação partidária”, tendo alcançado “de forma geral um protagonismo relevante na gestão de empresas, no empreendedorismo, na indústria, na cultura, na ciência, no desporto, nas artes ou na investigação, entre outros setores e atividades”.

A lista então divulgada é composta por cerca de 40 nomes e inclui, entre outros, a empresária do setor vinícola Rita Nabeiro, o músico Tiago Bettencourt, a poeta Matilde Campilho e o arquiteto Diogo Bleck.