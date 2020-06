Manifestações colocam em causa saúde pública

Os jornais nacionais desta segunda-feira, 8 de Junho, destacam os principais temas que se discute no país.

O Jornal I aborda as Manifestações e explica como o PCP fez o que a manif contra o racismo não conseguiu. Ontem o Partido Comunista juntou milhares que respeitaram as distâncias sanitárias. Médicos dão dicas para manifestantes evitarem riscos.

Opinião contrária tem o Correio da Manhã que salienta a preocupação dos médicos sobre o perigo para a saúde pública no caso das manifestações sem distanciamento físico.

A manchete do CM vai para o Benfica. Vieira quer medina no Benfica para conselho estratégico. O convite foi feito para as eleições de Outubro no clube encarnado.

O Público escreve que regressa a regra de uma entrada por cada saída na função pública. Governo acaba com regra que previa que só entrasse um funcionário quando saíssem dois. Apoio para trabalhadores desprotegidos será de 438,81 euros/mês. Médicos criticam medidas para o SNS. Infarmed preocupado com generalização do uso de testes de anticorpos

O Jornal de Notícias salienta que as rendas de casa caem 20% a nível nacional. Empresas do sector acreditam que tendência se acentuará até ao fim de 2021. Preços dos imóveis para venda começaram a descer durante a pandemia.

Pinto da Costa volta a vencer as eleições no FC Porto. Arrasa concorrência, agradece aos adeptos e pede união rumo às batalhas do 15.º mandato.

No Diário de Notícias, mais de 5 mil milhões para por a economia portuguesa de pé. Muito vem da Europa. O programa de Estabilização Económica e Social prevê um conjunto de medidas que visam responder à crise gerada pela pandemia de covid-19 e que abrangem várias áreas.

No Brasil, sociedade civil organiza-se contra Bolsonaro. “Estamos juntos, somos 70% e basta”, escreve o DN.