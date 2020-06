Mais 697 empresas constituídas em Maio do que em Abril

Mais 697 novas empresas foram constituídas em maio do que em abril, num total de 1.883, das quais 185 de alojamento e restauração e 235 de retalho, revela o barómetro Informa D&B, hoje divulgado.

As empresas que pertencem aos setores mais afetados pela covid-19 foram aquelas em que, quer em março, quer em abril, se sentiu mais o recuo na constituição de novas empresas, segundo o barómetro, mas foram também aqueles que registam maior crescimento após o estado de emergência, que terminou no início de maio.

A constituição de novas empresas em Portugal em maio deste ano cresceu 59% face a abril, tendo sido criadas 1.883 novas empresas, contra 1.186 no mês anterior.

A evolução semanal regista uma queda na criação de empresas no início do estado de emergência, face aos números de 2019, a que se seguir uma subida a partir do início de maio, com a passagem ao estado de calamidade.

Durante o período de estado de emergência, a média semanal na criação de empresas foi de 244, enquanto durante o estado de calamidade foi de 467.

Com base num indicador de impacto setorial criado pela Informa D&B, para classificar o grau de exposição de cada setor e cada empresa, conclui que os quatro setores com mais empresas com ‘impacto alto’ foi aquele onde se registaram as quedas mais acentuadas em novas empresas durante o estado de emergência, face a 2019.

Os transportes registam uma queda de 95%, alojamento e restauração de 81%, retalho de 79% e serviços gerais de 84%.

Os dados mostram ainda que, em maio, encerraram 749 empresas, mais do que as 587 registadas em abril mas menos do que as 1.192 em maio de 2019.

Também em maio, houve 209 novos processos de insolvência, mais 38 do que em abril, mas também menos do que no mês homólogo em 2019 (227).