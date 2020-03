JP desafia dirigentes e militantes a voluntariado com idosos em isolamento pelo Covid-19

A Juventude Popular desafiou os seus dirigentes e militantes a participar em acções de voluntariado com vista a ajudar pessoas idosas. Para Francisco Mota, “nesta altura de emergência nacional, como a que vivemos, estamos cientes das dificuldades daqueles que, em virtude da sua condição (pobreza, velhice ou doença) estão duplamente mais expostos aos riscos que este novo desafio comporta. Cabe-nos, portanto, como actores políticos que somos, reafirmar o nosso compromisso para com os mais vulneráveis através do exercício de cidadania que propomos, num verdadeiro ato de patriotismo”.

De acordo com o presidente da JP, “a Juventude Popular é uma organização de cariz personalista e humanista, que reconhece a importância do voluntariado, pela sua actividade intrínseca ao exercício de cidadania que se traduz numa relação solidária para com o próximo, participando, de forma livre e organizada, na solução dos problemas que afectam a sociedade em geral”.

O objectivo é “dar um contributo para a mitigação das necessidades” propondo a criação de uma rede de voluntariado da JP aberto da toda a sociedade civil. Os jovens são desafiados a dar “apoio aos mais diversos agentes de solidariedade social: IPSS’s, Bancos de Voluntariado, ONG’s, bem como, autarquias locais, municípios e os demais agentes da sociedade civil, auxiliando na compra de bens alimentares, medicamentos e recolha de lixo”, afirma Francisco Mota, salientando que a ideia é “ser um instrumento ao serviço das instituições e das comunidades”.

O líder dos Jovens do CDS realça ainda que os promotores dos apoios “devem garantir aos voluntários, material de protecção individual (máscaras, fatos, luvas e gel desinfetante)” e aconselha ainda a “manter sempre a mesma rede de apoios, para que o historial fique sempre registado na pandemia”.

Relativamente aos voluntários, Mota apela que devem “demostrar a sua disponibilidade; obedecer, sempre, a uma orientação técnica superior, não existindo iniciativas avulsas da JP, de forma a garantir uma acção concertada e segura para todos os pares”.

Por fim, “pretendemos, voluntariamente, cumprindo os princípios da solidariedade, da participação, da cooperação, da complementaridade e da responsabilidade, amenizar os dias de isolamento e inquietação vividos em virtude desta circunstância inesperada para todos nós”. “Por ti. Por nós. Por Portugal. Sejamos solidários na esperança, na certeza que juntos venceremos”, remata.

Neste momento o projecto da Juventude Popular já se encontra no terreno com dezenas de jovens evolvidos em Braga, Évora, Porto, Castelo Branco, Lisboa, Madeira, Felgueiras, Póvoa de Varzim, Montemor e Cascais. Contudo já existem outras estruturas concelhias a iniciar o processo junto das suas comunidades