Jornais nacionais destacam números assustadores do desemprego em Portugal

A imprensa nacional desta quinta-feira, 21 de Maio, destaca a crise em que o país está mergulhado.

O Diário de Notícias escreve hoje que a crise chegou em força no mês de Abril. Os números do desemprego são assustadores e mostram que por cada dia do mês de Abril, 1618 pessoas perderam o emprego. Alojamento, restauração e imobiliário sofrem mais e em média há hoje mais 22,1% de desempregados do que há um ano.

No futebol, Proença é contestado. Clubes querem negociar transmissão televisiva no regresso do futebol.

O Público destaca que o Ministério vai avaliar notas finais dos alunos para evitar inflação. Próximo ano terá ensino à distância e ensino presencial, diz ministro em entrevista.

Sobre a Covid-19, cem ventiladores estão a caminho de Portugal e Suécia liderou mortes per capita na Europa na última semana. Governo português define ainda este mês como será o teletrabalho a partir de Junho.

Noutras matérias, Costa admite reaver verbas entregues ao Novo Banco, alojamento local disponível para arrendar às autarquias e volta a Portugal é a única prova na Europa que não será adiada.

O Jornal I traz hoje uma entrevista com João Paulo Gomes, investigador que lidera a equipa INSA que está a construir a árvore genética do coronavírus no país. “A esmagadora maioria dos casos em Ovar terá sido causada por uma introdução única”, diz, salientando que Portugal portou-se bem na resposta à pandemia, mas tivemos uma sorte danada. Mutações há muitas, mas não há evidências de que o vírus esteja mais contagioso.

Práticas de reciclagem do lixo são colocadas em causa com a Covid-19. A declaração é da Quercus que diz ser necessário fazer uma nova campanha para evitar um retrocesso na educação para a reciclagem.

Presidenciais provoca guerra aberta no PS por causa de Marcelo e Ana Gomes.

No Jornal de Notícias, Governo mantém férias de mês e meio nos tribunais. Ministra da Justiça considerou encurtar período em 15 dias, mas optou por não alterar calendário. Atrasos motivados pela pandemia levaram ao cancelamento de 48 mil diligências.

JN revela ainda as datas das jornadas por cumprir no campeonato nacional de futebol. Maioria dos jogos é ao fim da tarde. Há 10 estádios aprovados e cinco sob vigilância.

O Correio da Manhã escreve que Estado premeia cobranças difíceis. Segurança social dá bónus de 1 milhão a funcionários. Dirigentes intermédios e técnicos superiores ganham mais 500 euros por mês. Assistentes técnicos abrangidos com reforço de 340 euros na remuneração mensal.

Rapper torturado até à morte. Casa de Mota JR foi assaltada depois de músico ter desaparecido.

Guerra incendeia relação de Georgina Rodrigues e Dolores Aveiro.