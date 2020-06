Nenhum apostador acertou nos números do concurso de hoje do Euromilhões, pelo que na próxima sexta-feira estará em jogo um Jackpot no valor de 130 milhões de euros.

Um único apostador, de fora de Portugal, irá receber um prémio superior a 565 mil euros, correspondente ao segundo prémio.

A chave do concurso de hoje do Euromilhões é composta pelos números 1-6-11-28-42, aos quais se juntam as estrelas 2-10.