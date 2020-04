IPAM lança primeira competição de marketing online para alunos do secundário

Os alunos do secundário (10.º, 11.º e 12.º anos) com interesse pela área de marketing têm agora um novo desafio - a reedição da primeira grande competição de marketing online de Portugal, através do IPAM - Escola Superior de referência em Marketing, que se apresenta como uma alternativa gratuita de aprendizagem através de um jogo que concilia formação, desafio e entretenimento, pertinente no actual cenário de isolamento social e de aprendizagem em casa.

A iniciativa ‘The Marketing Game’ decorrerá durante dois meses, com uma abrangência nacional, incluindo as ilhas da Madeira e dos Açores, sendo transversal a todos os países de Língua Portuguesa.

O desafio consiste na aplicação de conhecimentos teóricos, por parte dos alunos participantes, mas também intuitivos com foco no Marketing, desenvolvendo competências de responsabilidade em situações de risco e vivenciando a importância, o valor e o impacto das decisões no sucesso da actividade de Marketing.

Os alunos podem inscrever-se em equipas de dois ou três elementos, sendo fomentado, ao longo do desafio, o trabalho de equipa e a capacidade de liderança em ambiente virtual. Cada equipa inscrita terá a responsabilidade de gestão de uma empresa que deverá ser dirigida em concorrência com outras equipas participantes, num cenário de simulação de um mercado real.

Segundo o IPAM, o marketing tem um “papel inequívoco no mundo dos negócios, afigurando-se uma área cada vez mais determinante para a formação dos líderes do futuro”. Com o ‘The Marketing Game’ a ideia é desafiar os alunos do secundário a desenvolverem competências através de um jogo, permitindo que participem de forma activa das mudanças que estão a acontecer impulsionadas por esta área.

As inscrições para o The Marketing Game estão abertas aqui até ao dia 23 de Abril.

Sobre o IPAM

Fundado em 1984, o IPAM é a mais antiga e a maior escola de Marketing em Portugal e uma das mais antigas em todo o mundo. Com Campus no Porto e em Lisboa, o IPAM formou nas últimas três décadas de atividade mais de 10.000 alunos e detém inúmeras parcerias com reputadas escolas nacionais e internacionais como a Pace University de Nova Iorque.