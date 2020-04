Investigadores do Técnico conquistam 2,5 milhões de euros para projecto que combina tecnologias digitais com os grandes desafios societais

O projecto ‘BI’G (Blockchain technologies and design Innovation for social Good) liderado por dois investigadores do Instituto Superior Técnico, dos laboratórios associados ITI/LARSyS e INESC-ID, foi um dos contemplados com uma ‘ERA CHAIR’- no âmbito do programa Spreading Excellence and Widening Participation (Widening) incluído no Programa-Quadro de apoio à investigação e à inovação da União Europeia, o Horizonte 2020.

Durante os próximos cinco anos a equipa liderada pelos professores do Departamento de Engenharia Informática (DEI), Nuno Jardim Nunes (ITI/LARSyS) e Rodrigo Miragaia Rodrigues (INESC-ID) vai ter à sua disposição um financiamento de 2,5 milhões de euros.

Esta ‘ERA CHAIR’ e o financiamento que dela provém permitirá formar uma equipa interdisciplinar dedicada à investigação de topo em tópicos que combinem as oportunidades tecnológicas da blockchain, a inovação pelo design e o desenvolvimento de novas soluções para os desafios societais que se impõem.