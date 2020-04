Imprensa nacional destaca controlo policial aos automobilistas

Os jornais nacionais desta quinta-feira, 9 de Abril, fazem o retrato do país e do mundo que luta contra a pandemia Covid-19.

Já começou o cerco policial aos automobilistas. A foto de capa do Público vai para a PSP a controlar o trânsito na ponte 25 de Abril. “Desta vez passa”, foi o que mais se ouviu da PSP. O matutino escreve que Turismo e construção parados podem levar PIB a queda-recorde e acrescenta que cerca de 2000 reclusos vão ser libertados, hospitais contrataram 1400 profissionais de saúde desde o início da crise e fronteira de Vilar Formoso não tem trânsito nesta Páscoa.

Nos Estados Unidos, é a população negra quem mais sofre com esta pandemia e a cidade chinesa de Wuhan reabriu e 65 mil pessoas foram embora.

O Jornal de Notícias destaca os testes adiados no norte do país por falta de material, com o Governo e os laboratórios a admitirem falta de regentes. Costa atira decisão sobre escolas para o fim do mês e à conta do coronavírus foram libertados dois mil presos em Portugal.

A época da Páscoa volta a provocar enchentes nos supermercados e Rui Pinto sai da prisão para revelar segredos à PJ

O I faz hoje uma homenagem a todos os heróis de Portugal que nos permitem ficar em casa. Do padeiro ao carteiro, do estafeta ao mecânico, do polícia ao bancário, do bombeiro ao segurança, do técnico de telecomunicações ao electricista, dos funcionários de supermercado à empregada de limpeza de hospitais, farmácias, do Parlamento, passando por tantos outros heróis anónimos que, além do pessoal da saúde, nos ajudam a ultrapassar a crise da pior pandemia do século. Juntos vamos conseguir.

O Diário de Notícias de Lisboa revela que há farmacêuticos infectados com Covid-19. São uma das classes que estão na linha da frente a combater o covid-19, mas incluem o grupo dos ‘outros’ na estatística oficial sobre profissionais de saúde infectados. A ordem dos farmacêuticos já solicitou ao Ministério da Saúde que alterasse a metodologia de registo e disponibilizasse números.

Nas eleições americanas, Biden, sem adversários, tem agora de convencer os eleitores de Sanders que desistiu da corrida.

O Correio da Manhã CM alerta para a morte de uma professora de 40 anos que morreu após queixas na linha SNS 24. Docentes temem regresso às aulas.

Em Portugal há um travão à circulação até dia 14 de Abril.

Ronaldo deixa clã em prédio e muda de casa na Madeira.

Rui Pinto sai da cadeia e colabora com a justiça.