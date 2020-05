Imprensa nacional destaca apoio de Bruxelas a Portugal no valor de 26 mil milhões

Os jornais nacionais desta quinta-feira, abordam o apoio de Bruxelas para a União europeia para combater a pandemia de Covid-19.

O Público escreve que União Europeia já tem um número para o seu Plano Marshall no valor de 750 mil milhões de euros e Portugal poderá receber 26 mil milhões. Costa diz que a resposta está à altura do desafio.

Estado investe 2.000 milhões nas linhas mas comboios não aceleram. Investimento não contempla a diminuição dos tempos de trajecto dos comboios de passageiros, mantendo as velocidades de há 20 anos e privilegia o transporte de mercadorias.

No Correio da Manhã o assunto merece igualmente destaque na capa. Comissão Europeia apresenta programa e Bazuca da Europa dispara 26 mil milhões para Portugal.

O matutino revela que Polícia trava assalto ao pé de Marcelo e dá a conhecer a lotação das praias no Oeste, Lisboa e Algarve.

O mesmo assunto está também na capa do Diário de Notícias que escreve que Bruxelas oferece 15 mil milhões a Portugal a fundo perdido mas quer cinco novos impostos. A proposta passa por novos impostos sobre poluição, consumo de plástico, grandes multinacionais e gigantes da tecnologia. Comissão considera possível arrecadar mais de 420 mil milhões para repartir pelos países e sarar as feridas da pandemia.

Há fiscalização apertada em cinco bairros sociais com casos de Covid-19 e a Primeira viagem privada ao espaço da SpaceX abortada à última hora por causa das nuvens.

O Jornal de Notícias escreve que Polícias são obrigados a usar colete â prova de bala após casos de violência nas ruas. Bairros problemáticos e agressões conjugais fazem disparar alarmes. No último mês foram atacados 18 agentes da PSP em serviço.

Há praias que vão ter menos de 30 pessoas. No Algarve, Faro e Monte Gordo podem acolher 12 mil banhistas.

O I traz hoje uma entrevista com Filipe Froes. “Se não controlarmos o surto junto dos mais desfavorecidos, todos seremos prejudicados”. O alerta é do pneumologista e coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos que diz ser necessário ter capacidade para estancar o problema.

Câmara da Mealhada vende escola profissional em negócio-relâmpago. Há 8 meses a autarquia defendia que escola fosse “inteiramente pública”. Comprador é o grupo GPS cujo presidente está a ser investigado por peculato, burla e braqueamento.

Depois das críticas, TAP já admite ajustar plano de rotas. Comissão Executiva da empresa quer ter “serviço mais próximo a partir de todos os aeroportos nacionais onde a TAP opera.