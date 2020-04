O mercado imobiliário comercial português movimentou 1.500 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, registando “o segundo mais elevado volume trimestral de investimento alguma vez verificado em Portugal”, divulgou hoje a consultora CBRE.

Em comunicado, a CBRE Portugal aponta o primeiro trimestre do ano como “excecional”, sendo apenas superado pelo último trimestre de 2019, em que se registou o volume recorde de investimento trimestral de 1.700 milhões de euros.

Segundo destaca a consultora, “o valor transacionado no trimestre excede o valor anual registado em 2007, antes da crise económico-financeira global”, ano em que foram investidos 1.300 milhões de euros em imobiliário comercial.

De janeiro a março, a consultora imobiliária identifica 17 operações, que integraram um total de 42 imóveis, e um volume transacionado de 1.500 milhões de euros.

No período, a CBRE destaca a venda de uma participação num conjunto de centros comerciais constituído pelo Centro Colombo, o Centro Vasco da Gama, o CascaiShopping e o NorteShopping, que representou aproximadamente metade do volume transacionado no período.

Aponta também a venda de um portefólio de dez hotéis e outro de oito escritórios.

“Deste modo, o setor do comércio captou mais de 50% do total do investimento no trimestre, os hotéis 24% e os escritórios 19%”, sendo que “aproximadamente 75% do investimento teve origem internacional”, refere.

O “volume significativo” de operações em curso ou a ser preparadas para serem colocadas no mercado antes do início da pandemia de covid-19 tinha levado a CBRE a perspetivar que em 2020 fosse novamente ultrapassado recorde de investimento verificado em 2019, de 3.500 milhões de euros.

Embora considerando que “atualmente a incerteza é elevada relativamente à dimensão do impacto da crise nos diversos setores de atividade e na economia”, a CBRE diz agora acreditar que, “num cenário de início de recuperação dentro de três meses, seja possível realizar até o final do ano operações de investimento cujo montante poderá variar entre os 500 e os 1.000 milhões de euros, o que perfaz uma estimativa de investimento total para 2020 entre 2.000 e 2.500 milhões euros”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 375 mil são considerados curados.

O boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde indica que Portugal regista 535 mortos associados à covid-19, mais 31 do que no domingo, e 16.934 infetados (mais 349).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.