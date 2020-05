Hospital de Ponta Delgada com mais cinco quartos de pressão negativa

A secretária regional da Saúde anunciou hoje que estão em funcionamento desde 27 de abril cinco quartos de pressão negativa no Serviço de Infecciologia do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, Açores.

Teresa Machado Luciano, citada pelo gabinete de imprensa do Governo dos Açores, considera que foi feito “um esforço adicional conjunto do Governo e do Conselho de Administração do hospital para antecipar a entrada em funcionamento destas camas em São Miguel, previstas só para o final de maio”, visando reforçar a prevenção e a contenção da pandemia de covid-19.

A titular da pasta da Saúde referiu que os restantes cinco quartos, que representam um investimento de cerca de 300 mil euros, “deverão estar prontos a funcionar no final do mês de maio”.

“Contando com os 13 quartos do Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira, o número de quartos de pressão negativa em funcionamento na região ascende agora a 18 e, no final de maio, depois da conclusão das obras em curso na ilha de São Miguel, passarão a 23”, declarou.

A região dispõe ainda de 26 camas em unidades de cuidados intensivos, designadamente 14 no Hospital do Divino Espírito Santo, oito no Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira, e quatro no Hospital da Horta.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 143 casos, verificando-se 53 recuperados, 14 óbitos e 76 casos positivos ativos, sendo 58 em São Miguel, dois na ilha Terceira, quatro na Graciosa, dois em São Jorge, cinco no Pico e cinco no Faial.

Portugal contabiliza 1.023 mortos associados à covid-19 em 25.190 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado no sábado.

Relativamente ao dia anterior, há mais 16 mortos (+1,6%) e mais 203 casos de infeção (+0,8%).

Das pessoas infetadas, 855 estão hospitalizadas, das quais 150 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.647 para 1.671.