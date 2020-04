Grupo de comunicação social ‘Global Media’ entra em ‘lay-off’

Os trabalhadores dos títulos do grupo Global Media deverão entrar em ‘lay-off’ esta semana.

A medida já foi discutida entre a administração do grupo e as diferentes direções dos órgãos de informação que o integram, mas os trabalhadores ainda não foram formalmente informados da decisão.

Para a maioria dos trabalhadores, o ‘lay-off’ será parcial, porém há casos em que será total, adiantaram à Lusa fontes da redação.

No caso do secular Diário de Notícias, por exemplo, aos quadros com salários mais elevados deverá ser aplicado um ‘lay-off’ de 50%, para os jornalistas com salários médios e chefias será aplicado 30% e para os de rendimentos mais baixos de 10%.

Hoje é esperado que a administração do grupo comunique formal e detalhadamente aos seus funcionários a decisão e como será aplicada.

O grupo Global Media detém os jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e o Açoriano Oriental, e ainda a TSF, entre outras empresas.

“As coisas não estão fechadas, ainda há vários cenários em cima da mesa e conversas a decorrer”, disse na sexta-feira ao jornal Público, Afonso Camões, administrador do grupo.

“Esperamos anunciar alguma coisa na segunda-feira (hoje), mas nunca antes do final do dia, e só depois de encerrarmos as conversas com os trabalhadores e falarmos com os delegados sindicais e com o sindicato”, disse.