Fundão desliga parquímetros

Os parquímetros nas ruas do Fundão, distrito de Castelo Branco, vão ser desligados e o estacionamento à superfície passa a ser gratuito “até futura avaliação”, devido à pandemia Covid-19, anunciou a Câmara.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta autarquia presidida por Paulo Fernandes explica que a medida resulta de um acordo estabelecido entre o Município do Fundão e a Empark Portugal.

A nota explica ainda que a decisão teve em conta a “gravidade da evolução da pandemia no país” e que os parquímetros serão desligados, “até futura avaliação”.

Esta autarquia tem vindo a adotar várias medidas de resposta contra a propagação da pandemia Covid-19, tendo estabelecido uma linha de apoio para os residentes com mais de 65 anos que permitirá garantir o fornecimento ao domicílio de bens essenciais de supermercado, medicamentos e outros.

O Fundão também acionou o Plano Municipal de Emergência, que procura assegurar a colaboração das várias entidades da proteção civil e garantir a mobilização mais rápida dos meios e recursos no caso se verifique a “enorme probabilidade” de a pandemia atingir o concelho.

Este plano estabelece as possibilidades de adoção de medidas ainda mais restritivas no concelho, de providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à minimização da pandemia, e de definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil.

“Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver, coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção das entidades intervenientes, inventariar os meios e recursos disponíveis, assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios e recursos disponíveis no concelho do Fundão, sempre que a gravidade e a dimensão das ocorrências o justifique, habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão necessário à gestão da pandemia e promover a informação da população através de ações de sensibilização tendo em vista a sua preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à emergência”, são outros dos objetivos do Plano Municipal de Emergência.

Na última semana, já tinha sido determinado o encerramento de piscinas, biblioteca, museu e vários outros espaços municipais, até ao final de março, além da suspensão de vários eventos.

O município também condicionou o atendimento ao público e suspendeu a realização do mercado semanal, mantendo em funcionamento a praça municipal por se tratar de um espaço onde se vendem bens essenciais.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na terça-feira o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até terça-feira, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

O Governo também declarou estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.