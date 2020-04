A Fundação S. João de Deus lança hoje, 6 de Abril, a campanha de angariação de fundos PROTEJA QUEM CUIDA que permitirá aos Irmãos de S. João de Deus comprar os equipamentos de protecção individual para profissionais e doentes dos seus centros contra o COVID-19.

A campanha realiza-se através dos canais e redes digitais e pretende entregar 6.500 Máscaras FFP2; 150.000 máscaras cirúrgicas, 750.000 Luvas descartáveis entre tantos outros materiais e equipamentos urgentes necessários.

O actual flagelo do novo coronavírus tem atingido grande parte das unidades de saúde do país e em especial as pessoas com mais idade. Os Irmãos de S. João de Deus que cuidam principalmente de pessoas com doença mental, têm vindo a proteger os 1.700 assistidos e as suas oito unidades de saúde.

Será ainda lançada uma campanha de crowdfunding através da página facebook da Fundação (http://www.facebook.com/fundacaosaojoaodedeus) onde todos os fundos serão dirigidos para esta causa. Durante os próximos dias, a Fundação lançará outras iniciativas através das redes whatsAPP e Linkedin para envolver o maior número possível de público numa onda de solidariedade.

A ajuda pode ainda chegar através de Transferência Bancária para a conta solidária desta campanha PT50 0036 0344 9910 0023 0608 8 (Montepio Geral), através da rede MB (Entidade 20952; Referência 000 300 000) ou pelo telefone, via MB WAY para o número 963 522 405.