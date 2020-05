A Fundação ‘la Caixa’ e o BPI, em parceria com a TEAK Capital (holding da Família de Carlos Moreira da Silva), e em articulação com o Ministério da Saúde e as Secretarias Regionais da Saúde dos Açores e da Madeira, doam 418 tablets para facilitar a comunicação entre doentes internados e os seus familiares.

A doação destina-se a 260 entidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e das Redes Regionais de Cuidados Continuados Integrados (RRCCI) dos Açores e da Madeira, entre as quais as Misericórdias, a Cruz Vermelha e dezenas de instituições de solidariedade.

“Pretende-se com esta iniciativa que os doentes internados com limitação ou sem possibilidade de receber visitas possam comunicar com a sua família e amigos”, refere a instituição em nota de imprensa.

Com efeito a população alvo deste donativo são os doentes internados em unidades de convalescença, média e longa duração e cuidados paliativos das RNCCI e RRCCI (num total de quase 9500 camas).

Recorde-se que, em Abril passado, a Fundação ‘la Caixa’ e o BPI, já doaram 108 tablets às equipas hospitalares de cuidados paliativos de todo o país.