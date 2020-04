A Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com o Banco Santander Consumer Portugal, decidiu apoiar o projecto ‘Student Keep’, o qual visa a angariação de equipamento informático que permita o acesso de destinado a alunos ao telensino, anunciou hoje o Santander em comunicado.

“O projecto Student Keep dá à sociedade civil a oportunidade de evitar que a pandemia provoque mais uma baixa, a igualdade no acesso à educação. Se não atenuarmos urgentemente a falta de recursos informáticos das famílias mais desfavorecidas, as assimetrias sociais privarão crianças do ensino à distância. Associamo-nos à Fundação Gulbenkian no apoio a esta iniciativa, e desejamos que, graças à mobilização de doadores através da plataforma Student Keep, um maior número de crianças possa concluir o seu ano lectivo”, refere Nuno Zigue, CEO do Banco Santander Consumer Portugal.

“A falta de conectividade e/ou de material informático são um obstáculo para milhares de alunos que não têm conseguido acompanhar o ensino à distância, neste período de pandemia”, realça a instituição, explicando que o ‘Student Keep’ é uma plataforma de ‘match’ entre a oferta e a procura de equipamento informático. “O equipamento identificado é depois recolhido, reciclado e distribuído, pelo Ministério da Educação, pelos alunos mais vulneráveis”, precisa o banco.

Este apoio surge no quadro do Fundo de Emergência Covid-19, criado pela Fundação Calouste Gulbenkian em Março e aberto a outros parceiros. O objectivo desde fundo é “mitigar os efeitos da pandemia em cinco grandes domínios de intervenção: Saúde, Ciência, Sociedade Civil, Educação e Cultura”.

A plataforma Student Keep faz parte do consórcio #Tech4COVID19, que junta dezenas de empresas tecnológicas e de empreendedores sociais em torno de projetos de voluntariado nas áreas da Saúde, Educação, Tecnologia e Apoio Social.

Desde o início da pandemia pelo Covid-19, o #Tech4COVID19 já lançou mais de 20 iniciativas e mobilizou cerca de cinco mil voluntários.