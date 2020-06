Forças Armadas fizeram mais de 1.100 acções de formação em escolas

As Forças Armadas fizeram 1.140 ações de formação e sensibilização em escolas sobre limpeza e desinfeção devido à covid-19 e estão agora a atuar em prisões e em portos de pesca, informou o Ministério da Defesa.

No total, e antes da reabertura das aulas presenciais do 11.º e 12.º anos de escolaridade, foram feitas 1.140 ações de sensibilização e formação, além de três desinfeções em escolas, em articulação com o Ministério da Educação, segundo o Ministério da Defesa Nacional, em resposta a perguntas da agência Lusa.

O Exército ajudou em ações de descontaminação em unidades de saúde e em viaturas de emergência médica, em apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Nesta altura, estão a decorrer ações de sensibilização e formação para desinfeções nos portos de pesca e em estabelecimentos Prisionais, em vários pontos do país, em resposta a pedidos do Ministério do Mar e do Ministério da Justiça.

A pandemia de covid-19, doença provocada por um novo coronavírus detetado em dezembro do ano passado no centro da China, atingiu 196 países e territórios, infetou 6,2 milhões de pessoas e causou mais de 375 mil mortos em todo o mundo.

Em Portugal, os primeiros casos foram confirmados no dia 02 de março e já morreram 1.436 pessoas, num total de 32.895 pessoas contabilizadas como infetadas, com 19.869 doentes recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).