Força Aérea ajuda a transportar reclusos nos Açores

A Força Aérea portuguesa está a ajudar no transporte, para os Açores, de reclusos libertados ao abrigo do perdão de penas aplicadas à população prisional devido à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

A Esquadra 502 “Elefantes”, sedeada na base do Montijo, distrito de Setúbal, transportou no sábado, em avião C295, oito cidadãos que estavam no Estabelecimento Prisional Regional de Ponta Delgada, em São Miguel, para as Lajes, nos Açores, informou a Força Aérea em comunicado.

Ainda durante esta semana, segundo o mesmo comunicado, a Força Aérea vai fazer uma nova missão deste tipo, com o transporte de mais cinco cidadãos, que se encontram no Estabelecimento Prisional de Alcoentre “e sem apoio social no Continente”, que “serão transportados de Lisboa para os Açores”.

Esta missão realizou-se “no âmbito da nova lei, aprovada pela Assembleia da República, que estabelece o regime excecional de flexibilização da execução das penas”, devido à pandemia.

Durante a manhã de hoje, 166 seis reclusos foram libertados por decisão judicial, no âmbito das normas excecionais em vigor devido à pandemia do novo coronavírus, informou o Conselho Superior da Magistratura (CSM).

No total, já foram libertados 927 reclusos desde sábado, dia em que entrou em vigor a lei aprovada no parlamento.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).