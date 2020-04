A Fidelidade emitiu hoje um comunicado para informar que vai disponibilizar gratuitamente aos clientes particulares e empresas que tenham cobertura de Protecção Jurídica nas suas apólices, bem como às empresas clientes de seguros de acidentes de Trabalho, um “serviço informativo e de esclarecimento jurídico, quanto ao conteúdo e implementação do plano de apoio à economia, na sequência da declaração do Estado de Emergência”.

A medida surge para dar resposta às necessidades mais prementes dos clientes da Companhia. Assim, a Fidelidade disponibilizará o serviço de apoio informativo, prestado por advogados, para o esclarecimento quanto ao conteúdo e implementação das diferentes medidas adoptadas no contexto de estado de emergência que o país vive.

No caso dos clientes particulares, esta oferta destina-se a “todos os que tenham um seguro com a cobertura de Protecção Jurídica, que são maioritariamente os de automóvel (com 1,4 milhões de clientes), mas também multirriscos, PETS, entre outros”, com o objectivo de esclarecer como podem e devem actuar nos diversos cenários. E deixa alguns exemplos: “Está em isolamento profilático ou por doença causada pelo COVID-19 e quer saber a que subsídios tem direito e o que deve fazer?”; “É trabalhador independente e não conhece as medidas especiais de apoio?”; “Tem um contrato de arrendamento que termina no próximo mês, mas ainda não encontrou alternativa e precisa de saber o que pode fazer?”; “Quer saber quais os apoios para os trabalhadores durante o período de Lay Off?”

No caso dos clientes empresariais, a oferta da Fidelidade abrange 260 mil Micro e Pequenas empresas e empresários em nome individual, procurando apoiar no esclarecimento de dúvidas, como por exemplo: “Quer saber como aceder ao regime de lay off simplificado e com que apoios pode contar?”; “A faturação da sua empresa sofreu uma quebra muito grande e quer saber se existe algum tipo de apoio e como deve proceder?”; “Precisa de confirmar quais as medidas de flexibilização fiscal de que poderá beneficiar neste contexto, nomeadamente quanto a IVA, IRC e contribuições para a Segurança Social?”

Para aceder de forma simples e rápida ao serviço de apoio informativo da Fidelidade, é apenas necessário entrar na área de cliente Myfidelidade, através do computador podendo consultar em fidelidade.pt informação adicional.

A disponibilização deste serviço reforça o compromisso da Fidelidade de acompanhar os seus clientes em qualquer momento, especialmente neste momento crítico que todos vivemos.