Dia 13 de Maio de 2020, ficará na memória dos portugueses como a peregrinação a Fátima sem peregrinos, devido à pandemia da Covid-19. Com efeito, o assunto merece destaque de capa nos principais títulos da imprensa nacional desta quarta-feira.

‘O 13 de Maio em versão minimalista’ (Público), ‘Um vazio na história de Fátima’ (Jornal de Notícias) ou ‘13 de Maio em Fátima. Velas à janela, silêncio no Santuário’ (Diário de Notícias), escrevem os jornais portugueses sobre o assunto.

Na imprensa diária de hoje, ainda em destaque no Correio da Manhã o homicídio da pequena Valentina, de 9 anos. Segundo o matutino, o filho da madrasta assistiu a tudo e descreveu ao juiz as últimas 12 horas do que viu. Os dois suspeitos do crime, conhecem hoje, pelas 12 horas, as medidas de coacção.

‘Governo reduz prazo de contratação para garantir reforço de professores’ é outro dos destaques desta quarta-feira no Público.

Já o Jornal de Notícias faz manchete com as nomeações do Governo, que já ultrapassam as mil, com um custo anual de salários que aumenta 11 milhões. O Ministério das Finanças o “mais pesado”, tanto em número de assessores como nas despesas, revela o JN.

O DN, por seu turno, foca-se na reabertura de creches e pré-escolar, a partir de 18 de Maio. Educadores pedem declaração de exclusão de responsabilidade, pois consideram não estar reunidas as condições para o regresso ao trabalho, refere o Diário de Notícias.

Nos desportivos, o destaque vai para o regresso oficial do futebol. As datas foram ontem conhecidas e a bola vai começar a rolar a 4 de Junho, esperando-se que o campeão seja coroado até ao dia 19 do mês seguinte.