Escola Amiga da Criança quer saber como se sentem os encarregados de educação com a escola à distância

A Escola Amiga da Criança convida todos os Encarregados de Educação a participarem, de 1 a 30 de junho, no inquérito que está a ser desenvolvido em colaboração com a Católica Porto Business School e a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, sobre a Missão da Escola, o papel dos professores no atual contexto e as medidas educativas que estão atualmente em vigor.

Em março o mundo mudou e a Escola que conhecíamos até então viu-se obrigada a uma profunda transformação e a contar ainda mais com o apoio de pais e encarregados de educação, para que todo o processo escolar decorresse com a maior naturalidade possível. Neste seguimento, a Escola Amiga da Criança procura refletir sobre um eventual novo papel da Escola e dos Educadores e ouvir como se sentem os Encarregados de Educação neste período em que o processo de ensino e aprendizagem decorrem maioritariamente à distância e com um envolvimento nunca antes necessário por parte de todos.

O inquérito vai estar disponível em: https://forms.gle/dVNiPiZA8zNdGMRM8