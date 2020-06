‘Empréstimo de Portugal’ e ‘Empréstimo Urgente’ sem autorização para actividade

O Banco de Portugal (BdP) avisou hoje que a suposta entidade “Empréstimo de Portugal” e “Empréstimo Urgente” que opera, nomeadamente, através da rede social Facebook, não está habilitada a exercer qualquer actividade financeira no país, incluindo conceder crédito.

“A suposta entidade que atua sob as designações comerciais “Empréstimo de Portugal” e “Empréstimo Urgente” através, nomeadamente, da rede social Facebook (...), não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer actividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito”, adverte o banco central português.

No entanto, o supervisor esclarece que a entidade objecto daquele alerta, que “actua na hiperligação de Facebook (...) , e que utiliza indistintamente as designações de ‘Empréstimo de Portugal’ e ‘Empréstimo Urgente’, não deve ser confundida com a sociedade Fração Mágica, (...) detentora da marca ‘Empréstimo Urgente’, a qual “está registada” junto do banco central e, por isso, autorizada a “prestar serviços de intermediação de crédito”.

As listas das entidades autorizadas que podem conceder crédito, que atuam como intermediários de crédito e prestam serviços de consultoria relacionados com contratos de crédito podem ser consultadas no ‘site’ do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário, lê-se no comunicado.