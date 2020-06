Empresas a funcionar aumentaram na 2.ª quinzena de Maio para 92%

A percentagem de empresas em funcionamento, ainda que parcial, aumentou ligeiramente na segunda quinzena de maio para 92%, face aos 90% dos primeiros quinze dias do mês, segundo o inquérito do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística.

Já face aos dados de abril, quando estava em vigor o estado de emergência, o aumento das empresas em funcionamento é mais significativo, de 83% para 92%.

No setor ‘alojamento e restauração’, dos mais atingidos pela crise desencadeada pela covid-19, a proporção de empresas em funcionamento aumentou 45% para 58% na segunda quinzena de maio. Ainda assim, refere o inquérito, este setor continuou com a percentagem mais elevada de empresas encerradas, temporária (38%) ou definitivamente (4%).

Quanto a outros setores, ‘indústria e energia’ tem 96% das empresas em funcionamento, ‘construção e atividades imobiliárias’ 97% a funcionar, ‘comércio’ 95% em funcionamento, ‘transportes e armazenagem’ 94% em funcionamento, ‘informação e comunicação’ 93% em funcionamento e ‘outros serviços’ 89% das empresas a funcionar.

Quanto ao volume negócios, comparando com a situação que seria expectável sem pandemia, 73% das empresas indicaram impacto negativo na segunda quinzena de maio (abaixo das 77% que o reportaram na quinzena anterior), dos quais 42% com redução abaixo de 50% e 31% maior ou igual a 50%.

O setor ‘alojamento e restauração’ é aquele com maior percentagem de empresas com reduções no volume de negócios face ao expectável sem pandemia (90%), mas abaixo do registado na quinzena anterior (97%).

Comparando abril com maio, a percentagem de empresas que responderam ao inquérito com redução no volume de negócios, face ao que seria expectável sem pandemia, caiu de 80% para 75%.

Ainda na segunda quinzena de maio, 45% das empresas assinalaram reduções do trabalhadores efetivamente ao serviço, comparando com o que seria expectável sem pandemia (50% na quinzena anterior).

Quanto à dimensão da redução de funcionários efetivamente a trabalhar, 17% das empresas indicaram uma redução superior a 50% e 16% reduções entre 10% e 50%.

Nas empresas de ‘alojamento e restauração’, 72% referiram impacto negativo no pessoal ao serviço, ainda assim abaixo dos 82% da quinzena anterior. Este setor é também aquele a reportar maior redução de trabalhadores pelo regime de ‘lay off’ simplificado.

Já comparando maio com abril, a percentagem de empresas que referiram impacto negativo no pessoal efetivamente a trabalhar face ao expectável sem pandemia reduziu-se, passando de 59% em abril para 48% em maio.

Os dados da segunda quinzena de maio indicam ainda que 53% das empresas tinham pessoas em teletrabalho e 46% tinham trabalhadores com presença alternada nas instalações da empresa.

Houve ainda uma percentagem muito elevada de empresas a assinalar dificuldades no cumprimento dos requisitos de higiene e segurança para a retoma da atividade, sendo as razões a indisponibilidade de material de proteção individual (máscaras, viseiras, desinfetante, etc.), as restrições no espaço físico e os custos elevados.

Quanto às medidas do Governo de apoio às empresas, mais de metade não prevê que recorra a outras medidas além do ‘lay off’ simplificado.

Das empresas em funcionamento ou temporariamente encerradas que responderam ao inquérito, cerca de 15% recorreram a crédito adicional na segunda quinzena de maio, com o setor ‘alojamento e restauração’ com a percentagem mais elevada de empresas nesta situação (27%), seguindo de ‘indústria e energia’ (17%).

O Inquérito Rápido e Excecional às Empresas --COVID-19 (COVID-IREE), referente à segunda quinzena de maio de 2020, abrangeu 8.883 micro, pequenas, médias e grandes empresas dos diversos setores de atividade económica, tendo sido obtidas 5.313 respostas válidas.