EISAP considera “absolutamente lamentáveis” declarações de Ana Gomes sobre o MAR

No seguimento das declarações efectuadas ontem pela ex-eurodeputada Dra. Ana Gomes no espaço semanal de comentário que lhe é dedicado pela SIC Notícias, vem a EISAP enquanto associação que representa os legítimos interesses dos armadores nacionais e internacionais com navios a arvorar a bandeira Portuguesa, designadamente aqueles que estão registados no MAR – Registo Internacional de Navios da Madeira, repudiar por completo os comentários absolutamente lamentáveis, irresponsáveis e, até, ignorantes sobre os navios registados no Registro Internacional de Navios da Madeira (MAR).

A propósito de um episódio ocorrido na passada semana com o navio porta contentores ANNE (IMO 9347803), em que o mesmo foi instruído pelo Centro de Coordenação de Salvamentos das Forças Armadas de Malta para apoiar uma operação de salvamento de 98 migrantes que se encontravam à deriva em três pequenos botes no Mar Mediterrâneo – que, felizmente, teve um final feliz uma vez que todos os migrantes foram salvos em segurança - “veio a Dra. Ana Gomes levantar suspeitas levianas e baseadas no “dizem-me que”, sem nunca suportar os seus comentários com factos e dados baseados em fontes independentes e credíveis”, refere o comunicado enviado

A nota refere ainda que “as afirmações absolutamente levianas e cheias de generalidades da Dra. Ana Gomes sobre o MAR e a frota de quase 600 navios que navegam pelo Mundo arvorando a bandeira Portuguesa não são próprias de uma ex-diplomata e ex-eurodeputada que tinha a obrigação de conhecer em maior profundidade as matérias que regulam esta actividade antes de se pronunciar sobre as mesmas. Se não conhece é porque não coloca as questões junto das entidades certas e da forma séria”, acrescenta.