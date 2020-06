EasyJet junta-se a ilustrador de super-heróis para criar capas de máscaras inspiradas em banda desenhada

O artista irlandês Will Sliney, mais conhecido por seu trabalho nas bandas desenhadas da Marvel, Homem-Aranha e Star Wars, juntou-se à EasyJet para lançar uma colecção de capas de máscaras inspiradas nos livros aos quadrinhos para os passageiros mais jovens.

De acordo com aquela companhia aérea, “esta iniciativa acontece depois da companhia aérea informar que vai reiniciar um pequeno número de voos a partir de 15 de Junho com novas medidas de saúde e segurança, que abrange todos os passageiros, incluindo crianças com mais de seis anos, para usarem em permanência as suas próprias máscaras de protecção enquanto estão a bordo”.

As novas máscaras de banda desenhada foram idealizadas para facilitar a experiência de crianças e pais.

As máscaras ‘Leão’ e ‘Piloto’ são as ‘personagens’ que serão disponibilizadas gratuitamente para crianças que voam com a companhia nos aeroportos europeus este verão.

A companhia aérea alerta ainda que estas capas de máscaras faciais não substituem a necessidade de usar uma máscara de protecção pessoal, mas foram pensadas como uma cobertura para ser usada por cima da máscara facial dos viajantes mais jovens. Podem ser levadas para casa, uma vez que podem ser lavadas e reutilizadas.

Recorde-se que a EasyJet anunciou que iria retomar os voos para a Madeira, a partir do dia 1 de Julho.