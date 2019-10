Diferenciação da primeira metade do avião passa a ser paga na TAP

A TAP lançou uma nova forma de viajar na classe económica mediante o pagamento de um valor extra. Chama-se Economyxtra e entra em vigor a partir de 27 de Outubro 2019 e no fundo vai cobrar o que até agora era, na generalidade dos casos, gratuito para quem viajava com as tarifas Basic ou Discount.

O que a Economyxtra oferece é o que está disponível actualmente, sem custos extra, na parte dianteira do avião, mesmo fora da Classe Executiva, ou seja, um espaço maior para as pernas quando comparado com a parte de trás do avião, cadeira reclinável, encosto de cabeça ajustável, tomada eléctrica e de USB no lugar e suporte para tablet. Passa a incluir refeição quente ao invés de snack mas apenas nas refeições principais, em voos com duração superior a 1h45. Nos voos domésticos há diferenciação de refeição em Economyxtra apenas válida nas rotas dos Açores e Madeira. A reserva de lugar nas filas dianteiras, que é incluída no pacote, já estava disponível antes, mediante pagamento para reserva de lugar.

As pessoas que viagem com tarifas Classic, Plus, assim como os clientes TAP Miles & Go Gold e Navigator estão automaticamente abrangidos pelas vantagens. Os restantes para usufruir das comodidades nos voos domésticos e de médio curso pagam entre 12 e 30 euros por pessoa; e nos casos dos voos de longo curso entre 32 e 90 euros, dependendo de querer ficar ainda junto a uma saída de emergência, mais espaçosa.

Toda a informação sobre as alterações, incluindo as limitações, deve ser consultada no sítio oficial da companhia área, em flytap.pt.