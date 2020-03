DGS corrige para 30 mortos e 2.362 infectados em Portugal

Subiu para 30 o número de mortos em Portugal por Covid-19, são mais 7 do que ontem, e há 2.362 infectados com o novo coronavírus, mais 302 do que na segunda-feira, revelou a Direcção-Geral da Saúde, corrigindo a primeira informação em que disse haver mais 6 mortos. De acordo com a informação oficial, há também 22 doentes recuperados.

Ontem o número de infectados era de 2.060, o que representa em relação aos 2.362 um aumento de 15%.

Segundo os dados da DGS, os Açores registaram a primeira morte associada à Covid-19.

Estão confirmadas nove mortes na região Norte, 11 na região Centro, oito na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, revela ainda o boletim epidemiológico diário.