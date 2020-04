Os CTT e a Well’s juntaram-se para ajudar os portugueses no acesso a medicamentos não sujeitos a receita médica e a produtos essenciais de saúde, de bem-estar e de bebé, sem saírem de casa, durante este período crítico marcado pela pandemia Covid-19.

Desta forma, nasce a Well’s Express, um serviço de encomenda pelo telefone que garante a entrega, em segurança, de todos os produtos comercializados nas lojas Well’s, através dos CTT no próprio dia, até duas horas, nas localidades onde o serviço está disponível (Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Évora, cidades do Algarve e Funchal), ou no dia útil seguinte, conforme for escolhido pelo cliente.

João Sousa, administrador executivo dos CTT, diz que as entregas têm vindo a ser “umas das prioridades dos CTT neste momento de crise, a par das medidas de segurança amplamente aplicadas na empresa”, que permitem “continuarmos a suportar a economia nacional” através de parcerias que possibilitam que as pessoas “fiquem em casa e satisfaçam os seus pedidos de entrega de bens necessários”, uma vez que a sinergia entre os CTT e a Well’s vai “reforçar esta nossa prioridade, indo ao encontro daquilo que é a procura e as necessidades de todos os portugueses”.

João Cília, director Geral da Well’s, destaca a importância para a Well’s de “garantir o acesso a todos os portugueses a medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos de saúde, bem-estar e bebé”, e que deu origem ao lançamento do serviço Well’s Express em parceria com os CTT.

“Agora através do 808 101 707 os nossos clientes já poderão encomendar todos os produtos da Well’s e recebê-los em sua casa”, refere, destacando que no contexto actual, a Well’s, tem-se preocupado em “oferecer novos canais de compra para estar sempre perto de todos os portugueses, para além de ter reforçado as medidas de segurança de clientes e colaboradores, nas 270 lojas abertas em todo o país”.

O Serviço Well’s Express está disponível em todos os concelhos de Portugal Continental, assim como na Madeira, através da linha telefónica 808 101 707, todos os dias, ou ligando directamente para a loja mais próxima, durante todo o horário de funcionamento.

Mais informações disponíveis em express.wells.pt