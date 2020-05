CTT e OLX juntam-se para garantir entregas porta a porta

Os CTT e o OLX reforçaram a sua parceria através do lançamento do serviço ‘Envios Online’ que assegura a entrega de produtos porta a porta através de “transações mais rápidas, cómodas e seguras, a um preço exclusivo, para os clientes da plataforma de classificados”, refere os CTT através de comunicado.

O novo serviço entrou em vigor a 4 de Maio e surge para contornar as restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Aplica-se às categorias de artigos OLX e subcategoria de peças e acessórios, com peso máximo de 10kg e não contempla as de animais, agricultura, carros, imóveis, serviços e emprego.

A recolha ou entrega dos itens transaccionados é feita sem que o vendedor ou o comprador tenham de sair de casa, com possibilidade de entrega no dia seguinte, a partir de 5,69€ (valor exclusivo e mais barato), caso sejam solicitadas através deste marketplace.

Para João Sousa, administrador executivo dos CTT, o reforço desta parceria é “o reflexo da prioridade dos CTT de continuar a suportar a economia nacional, no contexto actual em que vivemos, através de novas soluções que permitam às pessoas a possibilidade de ficarem em casa, podendo satisfazer os seus pedidos de entrega, tendo em conta as suas necessidades”. Acredita que esta nova possibilidade, fruto de uma parceria muito activa com o OLX, “responderá às actuais necessidades dos clientes”.

Segundo Sebastiaan Lemmens, CEO do OLX Portugal, este vírus trouxe obstáculos desconhecidos. “O efectivar de transacções presencialmente tornou-se pouco recomendável e tivemos de rapidamente arranjar uma alternativa que, de forma segura, rápida e cómoda, permitisse aos nossos utilizadores continuarem a fazer negócios. Como tem acontecido, os CTT apresentaram-se como a melhor solução e felizmente conseguimos, em tempo recorde, lançar um serviço que tornará a nossa plataforma ainda mais apetecível para diferentes perfis de clientes”, refere o CEO do OLX Portugal, considerando que se trata de um “2 em 1 perfeito em que a economia sai reforçada sem, no entanto, comprometer a saúde pública”.

Os CTT e a OLX apelam ao seguimento rigoroso das recomendações da Direcção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores destas entidades.