Covid-19 soma mais 23 mortos e 603 infectados em Portugal

Outras 23 pessoas morreram em 24 horas em Portugal vítimas da covid-19 e mais 603 foram diagnosticadas com a doença no mesmo período. São agora 785 os mortos no país devido ao novo coronavírus e 21.982 os casos positivos, dá conta o boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) há pouco divulgado, um aumento de 3% no número de óbitos e de 2,8% no de infectados. Há 1.146 pessoas internadas e destas 207 em cuidados intensivos. São menos seis em relação a ontem, revela ainda o relatório diário da situação de covid-19 em Portugal, com os dados recolhidos pela autoridade de saúde até à meia-noite de ontem.

Há também 1143 doentes recuperados.