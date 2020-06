Costa lança na terça-feira Fórum Mário Soares coordenado por Augusto Santos Silva

O secretário-geral do PS vai encerrar na terça-feira, no Centro da Esquerda, em Lisboa, a sessão de lançamento do Fórum Mário Soares, que terá a colaboração de instituições universitárias e será coordenado pelo socialista Augusto Santos Silva.

Segundo o PS, o Fórum Mário Soares terá como objetivo “promover a reflexão sobre a relevância e o impacto das políticas públicas no país, sendo aberta à participação de cidadãos independentes e alicerçada no diálogo com instituições académicas e sociais e com fóruns cívicos”.

“Serão ainda avaliadas em termos académicos as marcas dos valores do socialismo democrático português nas políticas públicas nacionais e locais”, acrescenta-se na nota hoje divulgada pelo PS.

Na sessão de lançamento deste fórum, na terça-feira, às 18:30, além de António Costa, vai estar presente o presidente dos socialistas, Carlos César, e o secretário-geral adjunto deste partido, José Luís Carneiro, a quem caberá a intervenção de abertura.

Depois, o atual ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, fará a apresentação do fórum, com uma intervenção subordinada ao tema da “Igualdade em liberdade”.

Já a explicação relativa ao plano de ação do Fórum Mário Soares estará a cargo de Maria Fernanda Rolo, Filipe Costa, Teresa Pina e Tiago Fernandes.

Durante esta sessão, a Fundação Mário Soares vai assinar com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa um protocolo de colaboração sobre a “História, memória e património do PS”.

Antes deste momento, um outro protocolo é assinado com o centro de estudos sobre mudança socioeconómica e o território do ISCTE, tendo em vista uma colaboração ao nível do “Inventário crítico das marcas de política local do PS”.