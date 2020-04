O primeiro-ministro afirmou hoje que os próximos 15 dias são “decisivos” para que Portugal entre numa nova fase, que poderá durar um ano e meio, reanimando gradualmente a economia, mas sem deixar reativar a pandemia de covid-19.

António Costa falava na Assembleia da República momentos antes de os deputados votarem o pedido do Presidente da República de autorização de prorrogação do estado de emergência em Portugal, por um novo período de 15 dias, até 02 de maio.

“Temos de começar a reanimar a economia, mas sem deixarmos reativar a pandemia”, declarou o líder do executivo, frisando, no entanto, que o país poderá ter de conviver com o novo coronavírus por um período ainda longo de um ano ou um ano e meio.

Segundo António Costa, os próximos 15 dias “são decisivos” para preparar o novo período de levantamento gradual das restrições à circulação e à atividade económica.