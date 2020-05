Conselho Português de Igrejas Cristãs espera orientações para reabrir templos

O Conselho Português de Igrejas Cristãs aguarda orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a reabertura dos templos, prevista para o final do mês, depois de ter já enviado uma carta na semana passada a solicitar essa mesma informação.

“Há especificidades que têm de ser tidas em conta”, disse hoje à agência Lusa o presidente daquele órgão, que congrega várias igrejas, nas quais existem especificidades no que concerne ao culto, interrompido devido às medidas decretadas para conter a pandemia de covid-19, que implicam restrições ao contacto presencial.

De acordo com Jorge Pina Cabral, as igrejas precisam de saber como deverá ser ministrada a comunhão, as regras de contacto entre as pessoas, e como proceder às leituras durante o culto.

“Estamos abertos a esse diálogo e precisamos de ter essas orientações”, afirmou o bispo, sublinhando tratar-se de “um processo que leva tempo”, porque é necessário definir normas.

“Ainda ninguém nos contactou, por isso estamos nesta expectativa”, expressou, manifestando preocupações com a aproximação da data indicada (31 de maio).

O mesmo responsável indicou que os fiéis estão igualmente “expectantes e ansiosos” para voltarem à celebração em comunidade e “desejosos de poderem viver esta fase em segurança”.

O Conselho Português de Igrejas Cristãs (Copic) representa as igrejas luterana, metodista, presbiteriana e evangélica alemã.

Portugal contabiliza 1.163 mortos associados à covid-19 em 27.913 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O país entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.