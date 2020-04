Clientes do Santander obrigados a usar máscaras nas idas ao banco

O Santander Portugal informa hoje, através de comunicado, que todos os clientes desta instituição bancária “passarão a ter que usar máscara quando se deslocarem aos balcões” a partir de 27 de Abril. A medida surge das recomendações das entidades internacionais e nacionais no âmbito da Saúde Pública, no actual momento de pandemia Covid-19, assim como das determinações da Direcção-Geral da Saúde que recomenda o uso de máscaras em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas.

Em benefício de clientes e de colaboradores, o banco reforça a limpeza e higiene profilática no interior e mantém as medidas de acesso condicionado aos balcões, sugerindo aos seus clientes o uso dos meios digitais ao dispor de todos (Netbanco, App), evitando-se assim contactos e aglomerações de público desnecessários.