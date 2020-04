Celebrações do 25 de Abril, no parlamento, planeadas “ao detalhe”

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares disse hoje que as celebrações do 25 de Abril no parlamento foram planeadas “ao detalhe”, garantindo que serão tomados “todos os cuidados”.

“A Assembleia da República está a tomar todos os cuidados para que esta cerimónia decorra seguindo todos os cuidados”, afirmou Duarte Cordeiro, em declarações aos jornalistas na Base Naval de Lisboa, em Almada, no distrito de Setúbal.

À margem de uma visita a um centro de acolhimento temporário para doentes de covid-19, o governante lembrou que têm havido plenários “todas as semanas” e que, por este motivo, “seria estranho não ter uma cerimónia do 25 de abril”.

De acordo com o secretário de Estado, a celebração foi “planeada ao detalhe”, com uma “restrição e redução do número de pessoas”.

No entanto, remeteu os esclarecimentos sobre medidas de segurança mais concretas para a conferência de imprensa que será feita esta tarde pela Assembleia da República.

A Assembleia da República estima que participem cerca de 130 pessoas na sessão solene do 25 de Abril entre deputados e convidados, contra os cerca de 700 do ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Numa nota sobre a sessão solene comemorativa do 46.º aniversário do 25 de Abril de 1974, depois de questionado pela Lusa, o gabinete do presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, referiu na sexta-feira que o figurino habitual da cerimónia, que classifica como “um dos momentos altos da agenda parlamentar”, será “naturalmente adaptado, quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista do número de convidados, embora sem perder de vista a dignidade da cerimónia”.

Mais de 108.000 pessoas já assinaram uma petição ‘online’ a pedir o “cancelamento imediato” da sessão solene de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República.