O CDI Portugal, entidade responsável pelo ‘Apps for Good’ e pelo Centro de Cidadania Digital em Valongo, acaba de lançar a RECODE, uma plataforma digital com cursos online de tecnologia totalmente gratuitos e adaptados a Portugal.

Até ao momento, a RECODE conta com três cursos disponíveis: ‘Introdução ao Mundo Digital’, onde é possível conhecer o potencial da Internet e das Redes Sociais; ‘Gestão de Projectos e Apps com Impacto’, que ajuda a desenvolver ideias de soluções digitais para desafios sociais e ‘Hackear o Futuro’, que trabalha as competências profissionais e explora o mundo do empreendedorismo, refere nora enviada à redacção, salientando que todos os cursos são gratuitos, acessíveis a qualquer pessoa e incluem certificação de grandes empresas como a Microsoft e PMI (Project Management Institute).

O CDI Portugal integra a rede global CDI (Brasil, Chile, Colômbia, Venezuela, México, EUA, El Salvador e Honduras) e esta nova plataforma digital permitirá que se reforce a metodologia do CDI e formação inovadora em vários países, ao mesmo tempo que contribui e aprofunda a sua missão de inclusão e inovação social e digital da sociedade.

Para fazer os cursos basta aceder aqui

Sobre o CDI

O CDI nasceu no Brasil há 25 anos, foi fundada por Rodrigo Baggio, e é uma das mais reconhecidas Organizações Não-Governamentais a nível mundial. Em Portugal é responsável pelo Apps for Good, Centro de Cidadania Digital e pelo Muda na Escola.

Para mais informações, aceda a http://cdi.org.pt/ ou www.facebook.com/cdiportugal