Campanha ‘Dê a cara por quem não pode’ alerta para a violência doméstica

Numa altura em que os Portugueses passam por um período sem igual, com o recolhimento domiciliário decretado para conter a pandemia covid-19, a quarentena tem sido uma das acções mais eficazes no combate ao vírus, mas torna-se uma ameaça para as vítimas de violência doméstica.

Não ficando indiferente a este contexto, a Altice Portugal e o MEO, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), associam-se à luta contra este flagelo da violência doméstica através de uma campanha de sensibilização, incentivando a uma maior actuação cívica para um problema que se agrava durante estes tempos de isolamento.

Sob o mote ‘Dê a cara por quem não pode’, o MEO e três das principais entidades em Portugal no combate a este problema, apelam aos familiares, amigos ou vizinhos, bem como a outros membros do círculo próximo das vítimas, que “não permaneçam em silêncio nesta altura de crise e que dêem voz a quem não pode fazer por si próprio”.

‘Humaniza-te’ volta a surgir assim como mote orientador desta campanha, que pretende apelar a uma maior proximidade e a valores que devem ser assumidos pela sociedade.

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, “este é um tema que a todos diz respeito e ao qual ninguém pode ficar indiferente. A Altice Portugal, através do MEO, tem desafiado os portugueses a quebrarem todas as barreiras do silêncio, apelando para que se unam a favor de uma causa que é de todos”,, refere, salientando que, em conjunto com a APAV, GNR e PSP, “queremos dar a voz por quem não o consegue fazer sozinho”, por um País melhor.

Já João Lázaro, presidente da APAV, refere que o contexto de confinamento desafia-nos diariamente a fazer mais e melhor. “À semelhança do que acontece em todo o mundo, adaptámo-nos a uma nova realidade e unimos esforços para dar continuidade à nossa missão de apoiar vítimas de crime, seus familiares e amigos. Com esta iniciativa, voltamos a juntar-nos à Altice Portugal, à GNR e à PSP para cumprir objectivos comuns: incentivar a participação cívica de todos e alertar para a urgência de uma sociedade sem violência”.

Para o Comandante-Geral da GNR, tenente-general Botelho Miguel, a violência doméstica constitui uma “preocupação prioritária da GNR, enquadrando-se esta campanha numa estratégia de consciencialização, que visa contribuir para a mudança de comportamentos da sociedade e para a progressiva intolerância social face a este flagelo”.