Câmara de Braga duplica subsídio aos bombeiros voluntários e dá 100 mil euros para novo quartel

O presidente da Câmara de Braga anunciou hoje que o município vai duplicar o valor do subsídio anual atribuído aos Bombeiros Voluntários locais e “entrar” com 100 mil euros para a construção do novo quartel da corporação.

Numa visita à corporação, Ricardo Rio explicou que, para já, o subsídio vai subir de 15 mil para 20 mil euros e que, em 2022, o valor chegará aos 30 mil euros.

Quanto à construção do novo quartel, o autarca referiu que, inicialmente, o município iria assegurar a componente da contrapartida nacional da candidatura a financiamento comunitário das obras no atual quartel.

Essa candidatura foi, entretanto, abandonada, e a verba do município vai ser canalizada para apoio à elaboração do projeto do novo quartel, a edificar no terreno doado pela câmara à corporação.

Segundo Ricardo Rio, na próxima segunda-feira será votada, em reunião do executivo, uma excecionalidade para o projeto que vai ser implementado nas atuais instalações, “o que, como contrapartida, vai viabilizar a permuta para a construção do novo quartel”.

O autarca deixou ainda a garantia de que o município, no âmbito das medidas de combate à covid-19, vai disponibilizar à corporação algum equipamento que irá receber ao longo dos próximos dias.

Vai também agilizar com a direção da instituição os testes necessários aos bombeiros que eventualmente venham a ter suspeitas de infeção.