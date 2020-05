C&A prepara reabertura de lojas em Portugal

A cadeia de lojas de roupa C&A está a preparar a reabertura dos seus espaços em Portugal, depois de negociações com os representantes dos trabalhadores, indicou o grupo em comunicado.

A empresa, que encerrou as lojas no âmbito das medidas para evitar a propagação da covid-19, está a lançar “um plano estratégico com medidas excecionais orientadas para reforçar a limpeza e higiene e manter as normas de distanciamento de todos os espaços na sua rede de lojas em Portugal, de forma a garantir aos clientes a maior segurança uma vez que se proceda à reabertura dos seus espaços”, lê-se na mesma nota.

Este plano inclui também “novos protocolos de trabalho para garantir a proteção de todos os empregados, em lojas e escritórios, e evitar possíveis contágios”, salientou a empresa, que já pôs em prática medidas semelhantes em países como a Alemanha, Holanda e Áustria onde avançaram mais medidas de desconfinamento das populações.

“Entre as medidas destacam-se a colocação em quarentena da roupa usada e deixada em provadores e também das peças devolvidas, antes das mesmas voltarem a ser repostas em loja, além da limitação de capacidade”, adiantou a C&A, que avançou já com “um procedimento especial de desinfeção e limpeza em todas as suas lojas de Portugal com produtos viricidas, com o objetivo oferecer um ambiente seguro para que os clientes possam comprar”.

A empresa irá ainda “ampliar, durante as primeiras semanas, o prazo de devolução para que os clientes possam experimentar a roupa em casa e utilizem os provadores o menos possível”, sendo que “os mesmos estarão abertos e disponíveis para utilização sempre que forem necessários, seguindo o protocolo de desinfeção e segurança”, segundo o comunicado.

Por outro lado, “as caixas funcionarão de forma alternada (uma sim e outra não) para aumentar a distância entre clientes e pessoal da caixa e irão ser instalados painéis de proteção para evitar aproximações entre os colaboradores, que terão a obrigação de usar máscaras”, entre outras iniciativas de proteção.

A C&A tem mais de 1.900 lojas em 21 países em todo o mundo e conta com 51.000 colaboradores.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal morreram 1.144 pessoas das 27.679 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.