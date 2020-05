Bênção de Finalistas na Covilhã assinalada com serenata ‘online’

A Bênção de Finalistas na Covilhã, que foi adiada devido à covid-19, vai ser assinalada com uma serenata ‘online’ para assinalar simbolicamente a conclusão dos cursos por parte dos alunos finalistas, anunciou a Universidade da Beira Interior (UBI).

O evento decorre no dia 16 e é organizado numa parceria entre aquela instituição de ensino superior do distrito de Castelo Branco e a Associação Académica da UBI.

“As limitações à concentração de pessoas originada pela pandemia da covid-19 obrigam ao adiamento da Bênção dos Finalistas e das suas Pastas, um dos momentos comemorativos mais inesquecíveis por parte dos estudantes que concluem os seus cursos, surgindo assim um evento que representa uma homenagem e “lembrança” para os finalistas, bem como para a comunidade ubiana em geral”, é referido em comunicado.

A serenata apresenta um programa de música maioritariamente académica e o espetáculo começa com a apresentação das seis tunas da Universidade da Beira Interior, que vão interpretar, ao mesmo tempo, a “Balada de Despedida do 5º ano Jurídico 88/89”, com a duração aproximada de três minutos.

Segue-se uma intervenção do presidente da AAUBI, Ricardo Nora, e um pequeno discurso do reitor da UBI, António Fidalgo.

Por último, atua um grupo de fados, que tocará em ‘livestreaming’ a partir da escadaria da Reitoria da UBI, composto por três elementos. O conjunto interpretará seis temas, iniciando com a canção “Covilhã Cidade Neve”, celebrizada por Amália Rodrigues.

